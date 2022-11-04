Ростовчанам рассказали о симптомах язвы желудка

Лучше один раз сходить на ФГДС, чем играть в русскую рулетку Фото: Иван ВИСЛОВ

Ростовчанам объяснили, как распознать симптомы язвы желудка. Об этом рассказала

гастроэнтеролог Татьяна Елисеева в интервью NEWS.ru.

По словам специалиста, сильная ноющая боль в животе после еды – это один из ярких признаков язвы, с которым немедленно нужно обратиться к врачу. Медик отметила, что пациенту, скорее всего, пропишут гастроскопию.

Татьяна Елисеева добавила, что неприятные ощущения, похожие на чувство голода, не всегда возникают при язве. В большинстве случаев недуг вообще никак себя не проявляет. Поэтому пациентам назначаются анализы на предмет анемии или низкого гемоглобина.

- Лучше один раз сходить на ФГДС, чем играть в русскую рулетку со своим здоровьем. Это не очень приятно, но процедура длится всего несколько минут. Ноющая боль, похожая на голод, это типичная картина язвенной болезни. Но иногда жалуются на жгучую боль, что говорит о функциональных расстройствах, — заверила эксперт.

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