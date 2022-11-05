Мокрый снег и гололедица ожидаются в Ростовской области 5 ноября

Ночью и утром гололедица, а днем - мокрый снег с дождем. Уже похоже на зиму. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ростовский гидрометцентр сообщил, что в субботу, 5 ноября, в регионе ожидается мокрый снег и туман. Публикуем подробный прогноз от донских синоптиков.

- С ночи и утром местами по северу наблюдался туман с ухудшением видимости до 200 — 500 метров, - рассказали в Ростгидромете.

В донской столице днем будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер ожидается восточный и северо-восточный с переходом на северный и северо-западный со скоростью 5 - 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит + 6 – 8. В ночь на воскресенье — от -1 до +1.

В Ростовской области также будет облачно. Днем в большинстве районов пройдут небольшие и умеренные осадки не только в виде дождя, но и мокрого снега. С ночи и утром в отдельных районах туман, на дорогах гололедица. Ветер восточный и северо-восточный с переходом на северный и северо-западный ночью со скоростью 5 - 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит от 0 до +5 градусов, по югу — до +10. В ночь на 6 ноября — от -1 до +4, при прояснениях — до -6.

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