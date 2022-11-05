Разорвать контракт с перевозчиком пригрозили власти Ростова после проверки

В ходе проверки выявили 20 нарушений. Фото: пресс-служба администрации Ростова

Власти Ростова пригрозили перевозчику «Ипопат-Юг» разорвать контракт. Об этом сообщили в администрации донской столицы по итогам совместной проверки Департаментом транспорта и ГИБДД выпуска на линию подвижного состава автотранспортного предприятия, которую провели в субботу, 5 ноября.

- Основная цель проверок – обеспечить выпуск подвижного состава с исправной системой отопления в связи со снижением суточной температуры воздуха, - заметили в пресс-службе администрации города.

5 ноября перед выпуском на линию представители городских властей и Госавтоинспекции проверили перевозчика, который обслуживает следующие городские маршруты: №№ 2, 26, 38, 56, 82, 93 и 96. Проверялось исполнение условий муниципальных контрактов и соблюдение требований законодательства по организации перевозки пассажиров.

Во время проверки были выявлены 20 нарушений, большая часть из которых — неисправное отопление и выход на линию автобусов с порванной обивкой пассажирских сидений. Таким образом, по одному автобусу маршрутов № 96 и № 26 не выпустили на линию, составлено два административных протокола.

На принятие мер перевозчику дали 10 дней. Если нарушения будут выявлены и при повторной проверке, городские власти в одностороннем порядке расторгнут контракты.

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