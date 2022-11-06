В Ростовской области завершается благоустройство сразу двух новых детсадов по нацпроекту

Два одноэтажных здания почти готовы. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Советском районе Ростовской области завершают благоустройство территории сразу двух новых детских садов — в поселке Чирском и в селе Чистяково. Образовательные учреждения возводят в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» нацпроекта «Демография». Они примут 110 воспитанников от полутора до семи лет. Об этом сообщают в правительстве региона.

На объектах завершаются строительно-монтажные работы и благоустройство территории. В Чирском детсад готов на 96 процентов: сюда придут 60 ребят, причем половина мест рассчитана на детей до трех лет.

Готовность объекта в Чистяково — 97 процентов. Сад примет 50 ребят, при этом 20 мест предназначены для детей от полутора до трех лет.

Оба здания одноэтажные: в них разместятся групповые ячейки, также в садах есть игровые комнаты, залы для физкультуры и хореографии, медицинские блоки, пищеблоки.

Добавим, что сейчас на Дону в рамках нацпроекта «Демография» ведется строительство 15 дошкольных учреждений в Каменске-Шахтинском, Ростове-на-Дону, Таганроге, Азовском, Аксайском, Егорлыкском, Неклиновском, Октябрьском, Советском, Чертковском и Цимлянском районах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В поселке Темерницком в декабре этого года начнет работу детский сад на 220 мест

Сегодня подрядчики занимаются отделочными работами, покраской стен и потолков (подробнее)