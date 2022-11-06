Есть первый гол в матче «Ростов» - «Динамо»

Первая же попытка пробить в ворота соперника увенчалась успехом. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

В матче «Ростов» - «Динамо» в рамках 16 тура РПЛ по футболу забит первый гол. На стадионе «Ростов Арена» ворота гостей распечатал Кирилл Щетинин. 1:0 в пользу «желто-синих».

Весь первый тайм и часть второго москвичи многократно пытались пробить в ворота ростовчан, и владели мячом гости чаще, но хозяева оказывали равный отпор. И вообще, защита у обеих команд работает сильнее нападения сегодня.

К 65-й минуте матча на счету гостей было уже 15 попыток пробить мяч в ворота хозяев, а у ростовчан ни одной. Но на 66-й минуте ситуацию исправили одномоментно. Николай Комличенко подхватил мяч на левом фланге, выиграл силовую борьбу у Николаса Маричаля и слегка покатил мяч в сторону штрафной, где уже ждал Кирилл Щетинин — он в одно касание пробил в дальний угол ворот соперника. Первый удар «Ростова» по воротам гостей оказался голевым — 1:0.

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