«Ростов» одержал победу над «Динамо» в домашнем матче

Фото: гол капитана стал украшением игры и закрепил успех хозяев поля. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

На стадионе «Ростов Арена» завершился футбольный матч 16-го тура РПЛ. ФК «Ростов» на своем поле обыграл московский клуб «Динамо» со счетом 2:1. Об этом сообщает пресс-служба «желто-синих».

Весь первый тайм и часть второго инициатива была в руках гостей: до 65-й минуты они совершили 15 попыток пробить мяч в ворота Сергея Песьякова, тогда как от ростовчан не было еще ни одной попытки. Но все это время хозяева оказывали равный гостям отпор, и у обеих команд защита сыграла лучше нападений.

Но на 66-й минуте Кирилл Щетинин распечатал ворота противника, а на 83-й второй мяч в ворота москвичей удачно послал капитан Данил Глебов, который на днях отметил свое 23-летие. Москвичи ответили на 87-й минуте голом Константина Тюкавина. В добавленное время счет сравнять пытался Эли Даса, но тщетно. Финальный свисток зафиксировал счет 2:1 в пользу «желто-синих».

По результатам матча ФК «Ростов» с 32 баллами основался на третьей строчке турнирной таблицы, сразу за «Спартаком» и над «ЦСКА». У «Динамо» же 26 баллов и шестая строчка.

Теперь донской клуб сыграет выездной матч с самарскими «Крыльями Советов» 12 ноября.

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