Власти Ростова предложили закольцевать маршрут автобуса №71. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове городской департамент транспорта предложил изменить маршрут автобуса №71. Об этом рассказали на сайте "Ростовский городской транспорт".

Инициатива властей опубликована на сайте "Активный ростовчанин". В настоящее время автобус № 71 поворачивает с улицы Маршала Еременко на южную часть проспекта Маршала Жукова, затем его путь пролегает по улице Ткачева и проспекту Солженицына, после этого транспорт едет до кольца с улицей Маршала Еременко. Но многие местные жители стали жаловаться на отсутствие транспорта.

- В реальности до ближайшей остановки автобуса №71 им остается пройти порядка 400 метров, а автобус №67 едет по улице Маршала Еременко с интервалом около 10 минут, - отмечается в сообщении.

Дептранс вынес на голосование три варианта. Согласно первому, автобусы должны будут ездить по часовой стрелке, второму - против часовой стрелки, а третья схема предлагает оставить нынешний маршрут без изменений. Сейчас большинство голосов отдано второму варианту.

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