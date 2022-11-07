В донском регионе реальные зарплаты уменьшились на 1,2%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2022 году в Ростовской области уменьшилась средняя заработная плата. Об этом сообщается на сайте «Ростовстата».

Согласно опубликованной статистике, в сравнении с прошлым годом начисленная средняя заработная плата в период с января по август стала меньше на 1,2%. В настоящее время она составляет всего 42,6 тысячи рублей.

В Южном федеральном округе больше всего средняя зарплата уменьшилась в Севастополе. Там этот показатель сократился почти на 10%. Стоит отметить, что рост не был зафиксирован ни в одном из регионов.

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Больше всех заработали специалисты, занятые в финансовой и страховой деятельности.