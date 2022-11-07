В Ростовской области новая рабочая неделя будет облачной и холодной

Осадков на этой неделе не ожидается Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новая рабочая неделя в Ростовской области будет сухой, холодной и облачной, однако осадков не ожидается. Такой прогноз на период с 7 по 13 ноября опубликовали синоптики донского Гидрометцентра.

Дневная температура воздуха в среднем поднимется до +7-10 градусов. Ночью столбики термометров должны установиться в районе +1-4 градусов.

Добавим, в первые дни недели ветер обещают преимущественно восточный, но в среду он должен измениться на северный или северо-восточный, в зависимости от территории. Скорость порывов не будет превышать 5 м/с, при этом, в понедельник ожидается ветер до 6-14 м/с.

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