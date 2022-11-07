Прохладная погода и сильный ветер ожидаются в Ростове в понедельник

Похолодание прогнозируют и в других территориях региона
Фото: Евгения ГУСЕВА
Днем 7 ноября температура воздуха в Ростове-на-Дону составит около +8 градусов, будет облачно с прояснениями. Об этом со ссылкой на Гидрометцентр сообщает пресс-служба управления МЧС.
Кроме того, сегодня в донской столице должно быть довольно ветрено. Порывы обещают восточного и юго-восточного направления 6-11 м/с, днем местами они могут достигать 12-14 м/с.
Отметим, примерно такая же погода ожидается сегодня и в большинстве других территорий региона. Осадков не прогнозируют.
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