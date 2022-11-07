Из Ростовской области направили партию помощи казакам-добровольцам

В партию помощи добровольцам вошли продукты и теплые вещи. Фото: пресс-служба донского правительства.

Казаки-добровольцы из Ростовской области скоро получат очередную гуманитарную помощь от Правительства Ростовской области и Войска Донского. Об этом сообщают власти.

В очередную партию помощи добровольцам казачьих подразделений Донецкой Народной Республики вошли макаронные изделия, чай, мясные и рыбные консервы и бутилированная вода. Также бойцы получат теплую одежду, обогревательные приборы и средства личной гигиены.

- В состав отправляемого груза всегда входят вещи и предметы, наиболее востребованные воинами-добровольцами казачьих подразделений и мирными жителями Донбасса, – отметил замгубернатора региона Михаил Корнеев.

Отметим, что сборами и комплектацией груза занимались казаки Таганрогского округа.

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