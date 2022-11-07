В Таганроге высадили клены и черемуховую аллею

Новые саженцы украсили таганрогский сквер «Звезда». Фото: сайт администрации Таганрога

В Ростовской области таганрогский сквер «Звезда» украсили 30 молодых деревьев черемухи и 10 кленов. Высадку провели в рамках экологической акции «Сохраним лес», на Дону она была приурочена ко Дню народного единства. Об этом сообщили власти приморского города.

Добровольцы - сотрудники администрации, бизнес-сообщества и местные жители - озеленили территорию вблизи Вечного огня. Новые саженцы подвязали и отметили специальными ярлычками.

- Мы с радостью присоединились к миллионам россиян, которые за это время высадили более 150 миллионов деревьев, - отметила во время сбора заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Алла Кушнарева.

Добавим, проект «Сохраним лес» - всероссийская акция, это ответ на лесные пожары, вырубки деревьев и другие факторы, влияющие на природу.

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