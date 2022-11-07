Ростовчанам для счастья требуется 205 тысяч рублей в месяц

Денежные потребности ростовчан сравнялись с потребностями среднестатистического россиянина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За полгода сумма, которая может сделать жителей Ростова-на-Дону счастливыми, подросла с 200 тысяч рублей до 205 тысяч рублей в месяц. Ростовская область с таким показателем оказалась на втором месте в России. К такому выводу пришли аналитики популярного сервиса по поиску работы.

Таким образом, денежные потребности ростовчан сравнялись с потребностями среднестатистического россиянина, которому для счастья еще в мае 2022 года было достаточно 190 тысяч рублей. То есть запрос жителей страны вырос на 8%.

Больше всего денег для собственной уверенности нужно москвичам - 250 тысяч рублей в месяц. Жители сразу четырех городов - Красноярска, Тюмени, Владивостока, Екатеринбурга - разместились на третьем месте с 200 тысячами рублей. Петербуржцы были бы довольны зарплате в 197 тысяч рублей. Наименьшие денежные ожидания у жителей городов Ижевск - 155 тысяч рублей, Рязань - 152 тысячи рублей и Оренбург - 150 тысяч рублей.

Примечательно, что мужчины больше нуждаются в деньгах, чем женщины - 226 против 182 тысяч рублей. Россиянам до 24 лет для счастья хватило бы 150 тысяч рублей, а тем, кто старше 45-лет необходимо уже 222 тысячи рублей.

Любопытно, что чем выше заработная плата у человека, тем больше ему надо, чтобы назвать себя счастливым: получая в месяц 50 тысяч рублей, россияне были бы счастливы при получении 160 тысяч рублей. А вот имея ежемесячный доход в размере 80 тысяч рублей и больше — станут счастливыми при получении 255 тысяч рублей в месяц.

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