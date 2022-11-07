В Ростове на Туполева выгорела легковушка

На месте происшествия работали 7 специалистов,использовали 2 единицы техники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рано утром 7 ноября в Ростове на улице Туполева выгорела легковушка. Эту информацию подтвердили в пресс-службе МЧС России по региону.

Как уточнили в ведомстве, сообщение о возгорании к дежурному поступило около 7:11. В 7:22 пожарным удалось локализовать горение, еще через 6 минут после этого все потушили. На месте происшествия работали 7 специалистов, было задействовано 2 единицы техники.

Марку машины и площадь пожара сейчас уточняют. Предварительно, никто не пострадал.

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