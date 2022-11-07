В Ростовской области из-за антисанитарии временно закрыли пункт питания

Материалы решения суда передали в Службу судебных приставов Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области из-за санитарных нарушений приостановили работу одной из точек общепита. Об этом 7 ноября сообщает пресс-служба управления ФССП России по региону.

- Пункт питания временно закрыли по решению Кировского районного суда Ростова-на-Дону. Заведение не должно работать в течение 14 суток. Если владелец заведения откроет свою точку раньше, его могут привлечь по административной статье, - отметили в ведомстве.

Добавим, посетителей запретили принимать до тех пор, пока нарушения на объекте не устранят. Однако, по данным Службы судебных приставов, все недочеты уже исправлены, поэтому кафе в ближайшее время сможет снова начать работу.

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