В Ростове арестовали блогера, подозреваемого в особо крупном вымогательстве

Меру пресечения определили в Октябрьском районном суде донской столицы Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове арестовали блогера, который вел канал на YouTube. Мужчина будет находиться под стражей, пока идет разбирательство по уголовному делу о вымогательстве в особо крупном размере. Эту информацию журналисту «КП - Ростов-на-Дону» 7 ноября подтвердили в Октябрьском районном суде донской столицы.

По данным инстанции, меру пресечения определили еще в октябре 2022 года. Подозреваемый задержан до декабря.

Предварительно, ведущий видеороликов, якобы, угрожал представителям торговых сетей компроматом, который собрал во время личного расследования. Предполагается, что мужчина требовал заплатить ему за молчание 1 млн 340 тысяч рублей. Однако, так ли это на самом деле, еще выясняют соответствующие органы. Говорить о виновности или невиновности подозреваемого можно будет только после полного расследования и окончательного решения суда.

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