Военная прокуратура поможет призывникам из Ростовской области пройти углубленный медосмотр

Новобранцы всегда могут обратиться за консультацией по любым правовым вопросам Фото: Виталий ТИМКИВ

В Ростовской области с началом осенней призывной кампании, как и раньше, молодые люди в основном жалуются на недостаточно углубленную медицинскую проверку. Об этом 7 ноября на пресс-конференции сообщил военный прокурор гарнизона Ростова-на-Дону военной прокуратуры ЮВО Игорь Сосницкий.

- В основном, при призыве жалобы и обращения граждан заключаются в несогласии или желании более углубленно пройти медицинское освидетельствование. Во всех случаях жалобы внимательно рассматриваются. Если есть какие-либо вопросы, с ними всегда можно обратиться к представителю военной прокуратуры, - подчеркнул Игорь Сосницкий.

Специалист добавил, что новобранцы могут получать консультации по любым правовым вопросам. Кроме того, молодых людей еще на призывном пункте должны предельно четко информировать относительно их прав и обязанностей.

Добавим, этой осенью в Вооруженные силы России из донского региона планируют призвать около 4 тысяч человек, 60% из них останутся служить в Южном военном округе.

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