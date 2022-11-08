В Ростовской области ДОСААФ подготовит операторов квадрокоптеров

В региональном ДОСААФ за счет пожертвований были закуплены 20 квадрокоптеров. Фото: Иван МАКЕЕВ

В ДОСААФ Ростовской области стартовала подготовка операторов квадрокоптеров. Об этом в «Интерфакс-Юг» рассказал председатель регионального отделения Анатолий Трушин.

По его словам, 20 квадрокоптеров в этих целях были закуплены за счет пожертвований. Сейчас группа из 10 человек проходит подготовку по управлению ими в Добровольном обществе содействия армии, авиации и флоту.

- Они сейчас на полигоне отработали и поедут уже как специалисты, операторы квадрокоптеров, - уточнил Анатолий Трушин.

Как пояснил специалист, в ДОСААФ уже есть БПЛА, но это «немного другая военно-учетная специальность».

- А вот квадрокоптеров пока нет, - уточняет председатель регионального отделения. - Думаю, скоро в будущем эта военно-учетная специальность будет через ДОСААФ во всех регионах. Началась подготовка. К ней подключились многие структуры. Это очень востребовано.

Среди призывников, отметил Трушин, немало тех, кто хочет получить новую специальность. Много квадрокоптеров поступает с гуманитарной помощью. А вот специалистов, управляющих этими аппаратами, совсем нет.

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