Депутат сообщил о проверке цен на товары для мобилизованных в Ростовской области

Предупреждения получили 20 магазинов и 16 аптек Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области прокуратура проверила в военторгах и аптеках цены на товары, необходимые для мобилизованных и добровольцев. В итоге, больше трех десятков торговых точек получили предостережения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат донского Законодательного собрания Евгений Федяев.

В документе, который опубликовал автор поста, говорится, что предупреждения получили руководители 16 аптек и 20 магазинов, реализующих амуницию, тактическую одежду и снаряжение. Отметим, в тексте указано, что предпринимателей взяли на карандаш «с целью недопущения роста цен».

При этом в ответе надзорного ведомства также отмечается, что за ситуацией на рынке военного снаряжения сейчас постоянно следят сотрудники Федеральной антимонопольной службы. Кроме того, наличие медикаментов еженедельно мониторят представители Росздравнадзора.

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