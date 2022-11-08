Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 ноября 2022 10:34

9 ноября в Ростовской области проведут командно-штабные учения по гражданской обороне

Учения пройдут на территории всех муниципалитетов Дона
Ангелина СКИБА
На Дону в том числе проверят работу системы оповещения населения

На Дону в том числе проверят работу системы оповещения населения

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Завтра, 9 ноября, в Ростовской области проведут командно-штабные учения по гражданской обороне. Параллельно с этим проверят работу системы оповещения населения - сирены должны включить в период с 10:25 до 11 часов. Об этом сообщил заместитель губернатора Вадим Артемов.

- Планируется отработать комплекс мероприятий по организации защиты населения, материальных и культурных ценностей при ЧС природного и техногенного характера. Экстренные службы продемонстрируют готовность к аварийно-спасательным и других неотложным работам, - сказал Вадим Артемов.

В масштабной тренировке также примут участие сотрудники местного самоуправления и организации, привлекаемые к выполнению задач по гражданской обороне. Учения пройдут на территории всех муниципалитетов Дона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

9 ноября в Ростове-на-Дону проверят систему оповещения населения

Сирены зазвучат в 10.25 (подробности)