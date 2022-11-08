На Дону в том числе проверят работу системы оповещения населения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Завтра, 9 ноября, в Ростовской области проведут командно-штабные учения по гражданской обороне. Параллельно с этим проверят работу системы оповещения населения - сирены должны включить в период с 10:25 до 11 часов. Об этом сообщил заместитель губернатора Вадим Артемов.

- Планируется отработать комплекс мероприятий по организации защиты населения, материальных и культурных ценностей при ЧС природного и техногенного характера. Экстренные службы продемонстрируют готовность к аварийно-спасательным и других неотложным работам, - сказал Вадим Артемов.

В масштабной тренировке также примут участие сотрудники местного самоуправления и организации, привлекаемые к выполнению задач по гражданской обороне. Учения пройдут на территории всех муниципалитетов Дона.

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Сирены зазвучат в 10.25 (подробности)