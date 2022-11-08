Господдержка АПК Ростовской области выросла до 8,8 млрд рублей

В 2022 году предусмотрели около 50 направлений поддержки Фото: Павел МАРТИНЧИК

Господдержка агропромышленного комплекса Ростовской области возросла до 8,8 млрд рублей. Общий объем субсидий увеличился за счет выделения дополнительных средств на производство и реализацию зерновых культур. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Виктор Гончаров.

- Общий объем средств на поддержку донского АПК и комплексное развитие сельских территорий теперь составляет почти 8 млрд 870 млн рублей, что на 503,5 млн выше ранее озвученный суммы и на 1,8 млрд рублей больше, чем в 2021 году, - подчеркнул Виктор Гончаров.

Добавим, на сегодняшний день аграриям уже перечислили почти 6 млрд рублей. Так, например, больше всего средств - 1,2 млрд рублей - направили производителям зерновых культур, еще 545 млн рублей потратили на закупку сельхозтехники, 360 млн рублей - на поддержку элитного семеноводства, 358 млн рублей - на развитие племенного животноводства, 264,9 млн рублей перечислили для улучшения мелиорации в регионе.

Всего в 2022 году предусмотрели около 50 направлений поддержки, в том числе, по 24 направлениям деньги должны поступить из федерального бюджета.

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