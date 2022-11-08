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НовостиОбщество8 ноября 2022 12:54

В Таганроге ночью открылся "портал в преисподнюю"

Пользователи оставили под снимками более 380 "лайков"
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Таганроге ночью открылся "портал в преисподнюю". Фото: "Это Ростов".

В Таганроге ночью открылся "портал в преисподнюю". Фото: "Это Ростов".

В Таганроге местных жителей удивило ярко-оранжевое свечение в небе. Об этом они написали в одном из донских пабликов в социальной сети.

Горожане сняли происходящее на фото и опубликовали в интернете. На снимках было запечатлено исходящее от земли и уходящее в облака яркое свечение.

- В Таганроге этой ночью открылся портал в преисподнюю, - написал автор поста.

Пользователи оставили под снимками более 380 "лайков". Дончане не смогли остаться равнодушными к произошедшему и написали множество комментариев.

"Портал в мир тепличных новостей", "Люк открыли, как в сериале "Остаться в живых", "У меня тоже теплица есть, пойду соседей пугать преисподней", "Ну это или Бэтмен, или у кого-то квест появился", "Я думаю, это маяк в Мержаново", - написали дончане.

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В одном из городских пабликов разгорелась целая дискуссия по поводу увиденного.