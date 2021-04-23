Огненные шары в небе над Ростовом попали на видео

Объект зафиксировали в вечернее время. Фото: соц. сети, паблик "Это Ростов"

Накануне, 22 апреля, жители Ростова-на-Дону и области видели на небе необычное явление: в атмосфере земли появилось несколько огненных шаров, который оставлял после себя неизвестный горящий объект. Он находился высоко в небе и был виден за многие километры. Видео, подтверждающее это, опубликовали в социальных сетях на страницах городских пабликов.

Первое, о чем подумали удивленные люди, - это был какой-то предмет с орбиты нашей планеты. Вокруг Земли, как известно, летает множество разного космического мусора. Это и остатки разбившихся спутников и ракетоносители, отделяющиеся от шаттлов во время запусков. Другие люди выдвинули еще более странные версии. Одни посчитали, что это был салют, другие видели мигающие лампочки на неопознанном объекте. Все это натолкнуло некоторых на мысли, что в небе терпел крушение космический корабль.

"КП-Ростов-на-Дону" связалось с сотрудником ростовской астрономической обсерватории за разъяснением ситуации. Николай Демин предположил, что такое свечение вызвал объект, который прилетел не из космоса.

- Явление явно не астрономическое, а техногенное. Вполне вероятно, что связано с воинскими учениями, которые проходили у нас на юге, - отметил специалист. - Не думаю, что это обломки каких-либо устройств с орбиты. Сгорающие объекты не дают таких ровных вспышек на равном расстоянии друг от друга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Что это такое?": ростовчане наблюдают необычный яркий объект на небе

Эксперт-астроном рассказал, что является первопричиной такого ослепительного свечения (подробнее)

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.