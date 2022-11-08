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НовостиОбщество8 ноября 2022 13:48

В Ростове-на-Дону рассмотрят дело о получении взятки на миллион рублей судьей Кубани

Крупная сумма предназначалась в качестве награды за вынесение нужного решения
Лейла МИРИШОВА
Заседание состоится 11 ноября.

Заседание состоится 11 ноября.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону рассмотрят дело судьи с Кубани за получение взятки в размере одного миллиона рублей. Об этом 8 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

По версии следствия, в октябре 2011 годасудья Темрюкского районного суда получил взятку за вынесение неверного приговора о признании права собственности на 67 объектов недвижимости.

Судью задержали и возбудили уговлоное дело по статьям «Получение должностным лицом взятки в крупном размере» и «Вынесение судьей заведомо неправосудного решения».

В октябре 2022 года Четвертый кассационный суд направил уголовное дело в Пролетарский районный суд Ростова для рассмотрения по существу. Заседание состоится 11 ноября.

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