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НовостиПроисшествия8 ноября 2022 14:19

Следком: житель Ростовской области убил знакомого двумя молотками

Сейчас мужчина находится в статусе подозреваемого, идет расследование
Ангелина СКИБА
Подозреваемому грозит от 6 до 15 лет лишения свободы

Подозреваемому грозит от 6 до 15 лет лишения свободы

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области жителя Азова заподозрили в жестоком убийстве. Мужчину уже взяли под стражу. Сейчас эксперты выясняют детали уголовного дела, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по региону.

По данным ведомства, 58-летний азовчанин в октябре этого года находился в хуторе Кочеванчик. Там он поссорился со знакомым 62 лет и напал на него с двумя молотками. Агрессор сильно избил своего оппонента, в том числе, нанес ему несколько ударов по голове. От тяжелых травм пострадавший умер на месте.

Предварительно, подозреваемый во время нападения был пьян. По части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») ему теперь грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

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