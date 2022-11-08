В управлении МВД Таганрога прошли обыски и задержания по делу о 40-миллионной взятке

Обыски связаны с делом о 40-миллионной взятке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В управлении МВД Таганрога 8 ноября прошли обыски и задержания по делу о 40-миллионной взятке. Об этом сообщает 1rnd со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, оперативные мероприятия прошли в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Таганрога. Их проводили сотрудники Управления собственной безопасности и противодействия коррупции МВД ЮФО.

По предварительным данным, правоохранители проверяют причастность заместителя начальника отдела к взятке в 40 миллионов рублей. В настоящее время он задержан. Сообщается, что это не единственное задержание за сегодняшний день, однако их подробности пока неизвестны.

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