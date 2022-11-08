В Ростовской области сотруднику наркодиспансера грозит тюрьма за взятку в 30 тысяч рублей

Дело передали в суд Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области сотрудник наркологического диспансера ответит перед законом за взятку в 30 тысяч рублей. Дело уже передали в суд, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, в сентябре этого года мужчина получил подкуп за замену результатов анализа. Деньги специалисту передал один из посетителей.

Известно, что сотрудник диспансера во всем признался еще во время следствия. После этого оформили обвинительное заключение. Мужчину по статье «Получение взятки» могут крупно оштрафовать или отправить в тюрьму на срок от 3 до 8 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Следком: житель Ростовской области убил знакомого двумя молотками

Сейчас мужчина находится в статусе подозреваемого, идет расследование (подробности)