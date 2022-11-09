В донском регионе начала свою работу новая линия по нарезке мяса индейки. Фото: Правительство РО

В Ростовской области начала работать новая линия по нарезке мяса индейки. Ее запустил мясоперерабатывающий завод "Индюшкин двор". Объем инвестиций в эту деятельность составляет 20 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

- Мощность линии составляет 15 тонн продукции в смену, - отмечается в сообщении.

Для новой линии производства сотрудники используют филе индейки. При помощи нарезки его теперь можно превратить в стейк или медальоны. Кроме того, новое оборудование позволяет производить нарезку стейков на маринадную группу в летний сезон. Отмечается также, что новое производство гарантирует качество продукта.

В 2022 году производство индейки на предприятии увеличилось на 36% в сравнении с прошлым годом. Первый замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров обратил внимание на то, что открытие новых производственных возможностей поможет увеличить не только количество производимой продукции, но и ее ассортимент.

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С января по сентябрь на донском предприятии произведено 37,5 тысячи тонн мяса.