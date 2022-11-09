9 ноября в Ростове состоится суд по делу боевика Дениса Мурыги

Слушания должны начаться в 10 часов утра Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 9 ноября, в Ростове-на-Дону состоится заседание по уголовному делу Дениса Мурыги - одного из представителей запрещенного в России батальона «Айдар»*. Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.

Слушания должны начаться в 10 часов утра. На эту среду их перенесли с 18 октября из-за отсутствия одного из судей.

Напомним, Дениса Мурыгу подозревают по части 2 статьи 208 УК РФ («Участие в деятельности незаконного вооруженного формирования»). Боевика с гражданством России и Украины задержали на донской границе весной 2022 года. После этого его отправили в изолятор, позже меру пресечения продлевали несколько раз. Добавим, задержанного также обвиняют в организации подрыва моста в Луганской области в 2015 году.

*«Айдар» - запрещенное в России националистическое военное формирование

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