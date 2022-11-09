Некоторые жители Ростова заявили, что не услышали звуки сирен утром 9 ноября

Сирены системы оповещения нельзя игнорировать Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Некоторые жители Ростова-на-Дону заявили, что не услышали утром 9 ноября звуки сирен экстренного реагирования. По словам людей, «тишина была на улице Мадояна и проспекте Буденновском». Такие сообщения сегодня появились в социальных сетях.

При этом другие ростовчане признались, что сигнал все же был,в том числе его слушали на Портовой, 2-й Краснодарской, Зорге и Ленина. В одних местах система «работала тихо, а где-то довольно громко». Многие отметили, что специально держали окна открытыми, чтобы не пропустить учебное предупреждение.

Напомним, о командно-штабных тренировках и проверке сигнала «Внимание всем» ранее сообщили власти города и спасатели. Специалисты попросили не игнорировать сирены. В таких случаях нужно сразу же включить один из местных телеканалов или программы на радио в УКВ или FM-диапазонах.

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