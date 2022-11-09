Ростовская область вышла в лидеры по стоимости земли под частное строительство

Стоимость площадок под частную стройку в Ростовской области составляет около 1,29 млн рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Земли в Ростовской области, предназначенные для частного строительства, оказались одними из самых дорогих в стране. Стоимость таких площадок за год увеличилась от 7,5 до 18,6%. Об этом говорится в исследовании аналитиков «Авито Недвижимости».

Так, площадки под индивидуальное жилищное строительство на Дону в среднем оценили в 1,29 млн рублей. За участки сельхозназначения берут около 700 тысяч рублей. В этих сегментах сейчас отмечается увеличение спроса.

- В третьем квартале продолжился тренд, сложившийся еще во время пандемии. Россияне ищут разные способы, чтобы больше времени проводить на природе и иметь возможность сменить обстановку. Из соображений экономии некоторые предпочитают покупать участки без подряда: самостоятельно определяют проект, выбирают материалы и курируют сроки строительства, - отметил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости в компании Сергей Хахулин.

Добавим, высокие цены на землю зафиксировали также в Крыму - 1,95 и 1,3 млн руб в двух представленных сегментах, на Кубани - 1,6 млн рублей, а также в Ленинградской области - 1,35 млн и 750 тысяч рублей соответственно.

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