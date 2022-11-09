Из Ростовской области в Монголию экспортировали 33 спортивных лошади

Животных держали на территории, защищенной от заразных и особо опасных болезней Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Ростовской области в Монголию в октябре 2022 года экспортировали 33 спортивных лошади. Эту информацию опубликовала пресс-служба управления Россельхознадзора.

- Все животные были здоровы и выпущены с территории, свободной от заразных и особо опасных болезней. Разрешение на вывоз было выдано через автоматизированную систему «Аргус», - уточнили в ведомстве.

Добавим, в прошлом месяце из донского региона также отправили более 54 тонн мясной продукции в Анголу и 36 тысяч тонн продовольственной пшеницы и зерна в Израиль и Турцию.

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