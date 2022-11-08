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НовостиЭкономика8 ноября 2022 7:25

Из Ростовской области в Анголу отправили более 54 тонн мясной продукции

Груз полностью соответствовал требованиям стран-импортеров
Ангелина СКИБА
Качество мяса подтвердили в лабораториях

Качество мяса подтвердили в лабораториях

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из Ростовской области в Анголу в октябре 2022 года отправили более 54 тонн мясной продукции. Речь идет о товаре, который прошел через пункт ветеринарного оформления «Несветайский», сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.

- Всю продукцию признали безопасной, она полностью соответствовала требованиям стран-импортеров. Качество подтвердили с помощью лабораторных исследований, - уточнили в ведомстве.

Напомним, в конце октября из донского региона в Турцию и Израиль также отправили 36 тысяч тонн продовольственной пшеницы и зерна.

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