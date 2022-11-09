В Ростовской области адвокат получил условный срок за хищение 480 тысяч рублей

Приговор вынесли в ноябре в Волгодонском районном суде Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области адвокат Адвокатской палаты получил 2 года и 6 месяцев условно за мошенничество на 480 тысяч рублей. Об этом 9 ноября рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

- В сентябре 2019 года мужчина решил обогатиться и ввел в заблуждение своего клиента. Он пообещал помочь, но в итоге потратил чужие деньги на свои собственные нужды. Специалист должен был использовать средства для погашения ущерба перед банком и не сделал этого, - пояснили в пресс-службе судов региона.

После этого в отношении хитроумного махинатора было возбуждено уголовное дело. После этого в Волгодонском районном суде состоялись слушания и был вынесен приговор. Отметим, что утвержденное наказание еще не вступило в законную силу, поэтому подозреваемый пока имеет право его оспорить.

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