Суд запретил строительство жилого комплекса около порта Ростова-на-Дону

Ранее в Ростове вместо стекольного завода собирались построить ЖК Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области предпринимателю Арташесу Арутюнянцу запретили строить жилой комплекс на 9-й Линии в донской столице. Это решение вынес Арбитражный суд Северо-Кавказского округа. Соответствующий документ можно найти в электронной картотеке инстанции.

- Решение Арбитражного суда Ростовской области и постановление апелляционного суда отменить. Признать незаконным постановление администрации города, - говорится в постановлении.

Отмечается, что решение ростовских властей «не соответствовало закону, поскольку общественные слушания были проведены с нарушениями». Также указано, что «на смежных участках находятся объекты, относящиеся к II и III классу опасности из-за своего воздействия на окружающую среду».

Напомним, речь идет о территории площадью 2,6 га, на которой ранее действовал стекольный завод. Ранее администрация Ростова выдала разрешение на малоэтажную застройку, но это не понравилось «Ростовскому порту» и судоремонтному заводу «Риф». Организации заявили, что указанная земля входит в санитарно-защитную зону и не может быть использована для возведения ЖК. Разбирательства по этому вопросу прошли несколько судов разных инстанций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

9 ноября в Ростовской области проведут командно-штабные учения по гражданской обороне

Учения пройдут на территории всех муниципалитетов Дона (подробности)