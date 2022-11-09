В Ростовской области обнаружили 400 тонн зараженного подсолнечника

Урожай с примесью сорняка нашли во время проверок Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области обнаружили 400 тонн подсолнечника, зараженного сорняком - амброзией полыннолистной. Об этом 9 ноября сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.

- Внушительное количество урожая с примесью зарегистрировали во время проверок, которые проводили в течение недели в Азовском районе, - прокомментировали в ведомстве.

Собственнику продукции уже направили предостережение о недопустимости нарушений. После этого вся партия забракованной семечки была отправлена на специальную обработку.

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