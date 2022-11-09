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НовостиОбщество9 ноября 2022 15:53

Правительство Ростовской области объяснило несрабатывание сирен 9 ноября техническими неполадками

На отдельных участках донского региона отметили снижение уровня звучания сирен
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Проверка региональной системы оповещения все же была проведена.

Проверка региональной системы оповещения все же была проведена.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В правительстве Ростовской области объяснили факт несрабатывания сигнальных сирен 9 ноября на ряде участков техническими неполадками. Об этом пресс-служба правительства сообщила в своем телеграм-канале.

- По итогам проверки выявлен ряд несработавших по различным причинам технических средств оповещения, - пояснили власти. - Кроме того, на отдельных участках отмечено снижение уровня звучания сирен.

Однако проверка региональной системы оповещения все же была проведена. Ее целью было определение готовности оборудования, каналов связи и оконечных устройств к передаче сигналов оповещения и экстренной информации.

Сейчас выявленные в ходе проверки проблемные вопросы будут устраняться, в том числе будет повышена готовность и оснащенность муниципальных систем оповещения. Отметим, что в течение года в связи с введенными запретами на федеральном уровне такие проверки не проводились.

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