Правительство Ростовской области объяснило несрабатывание сирен 9 ноября техническими неполадками

Проверка региональной системы оповещения все же была проведена.
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
В правительстве Ростовской области объяснили факт несрабатывания сигнальных сирен 9 ноября на ряде участков техническими неполадками. Об этом пресс-служба правительства сообщила в своем телеграм-канале.
- По итогам проверки выявлен ряд несработавших по различным причинам технических средств оповещения, - пояснили власти. - Кроме того, на отдельных участках отмечено снижение уровня звучания сирен.
Однако проверка региональной системы оповещения все же была проведена. Ее целью было определение готовности оборудования, каналов связи и оконечных устройств к передаче сигналов оповещения и экстренной информации.
Сейчас выявленные в ходе проверки проблемные вопросы будут устраняться, в том числе будет повышена готовность и оснащенность муниципальных систем оповещения. Отметим, что в течение года в связи с введенными запретами на федеральном уровне такие проверки не проводились.
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