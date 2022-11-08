Когда над поселением раздастся вой сирены, нужно включить телевизор или радио. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Проверка системы оповещения 9 ноября 2022 в Ростове и Ростовской области пройдет в плановом режиме. Сирены в среду зазвучат в 10.25. О тренировке предупреждают в администрации Ростова и других муниципалитетах Дона.

Через 18 минут, в 10.43 нужно включить канал первого мультиплекса, где бывают региональные новости, и радио в УКВ или FM-диапазоне, чтобы прослушать сообщение о проверке.

Жителей донской столицы и других населенных пунктов просят не паниковать, ведь такие учения проводятся регулярно. Но и игнорировать звуки системы оповещения не стоит. Проверка должна позволить людям слаженно действовать и не допускать ошибок в случае ЧП.

Напомним, в любых экстренных случаях следует звонить по номеру «112».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области учения по гражданской обороне с включением сирен пройдут днем 9 ноября

В муниципалитетах утром зазвучат сирены (подробнее)