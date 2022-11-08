Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 ноября 2022 7:29

Проверка системы оповещения 9 ноября 2022 в Ростове: Что делать, когда звучит сирена

В Ростовской области 9 ноября пройдет проверка системы оповещения населения
Татьяна ТИХОНОВА
Когда над поселением раздастся вой сирены, нужно включить телевизор или радио.

Когда над поселением раздастся вой сирены, нужно включить телевизор или радио.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Проверка системы оповещения 9 ноября 2022 в Ростове и Ростовской области пройдет в плановом режиме. Сирены в среду зазвучат в 10.25. О тренировке предупреждают в администрации Ростова и других муниципалитетах Дона.

Через 18 минут, в 10.43 нужно включить канал первого мультиплекса, где бывают региональные новости, и радио в УКВ или FM-диапазоне, чтобы прослушать сообщение о проверке.

Жителей донской столицы и других населенных пунктов просят не паниковать, ведь такие учения проводятся регулярно. Но и игнорировать звуки системы оповещения не стоит. Проверка должна позволить людям слаженно действовать и не допускать ошибок в случае ЧП.

Напомним, в любых экстренных случаях следует звонить по номеру «112».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области учения по гражданской обороне с включением сирен пройдут днем 9 ноября

В муниципалитетах утром зазвучат сирены (подробнее)