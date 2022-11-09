В Ростовской области прозвучали учебные сирены. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области 9 ноября прозвучали учебные сирены. В регионе были проведены командно-штабные учения по гражданской обороне. В социальных сетях многие жители пожаловались, что не слышали тревожных сигналов.

Тренировка оповещения проводилась с 10:30 до 11:00. Во многих городах и районах местные жители обратили внимание на плохое качество звука. Жители Каменска-Шахтинского написали, что сирены были очень тихими. В Гуково горожане рассказали, что им не удалось расслышать информацию, которую сообщал диктор по ТВ.

В Ростове звуки тревожных сигналов не слышали жители Первомайского района и Александровки. Но в центре города сирену было слышно хорошо.

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В 10:25 в муниципалитетах области будет производиться включение сирен и речевое сообщение.