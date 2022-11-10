Первые 60 призывников из Ростовской области отправились на службу в войска

Более 300 призывников Юга России отправились к местам прохождения службы, 60 из них – из Ростовской области. Фото: пресс-служба ЮВО.

Более 300 призывников Юга России уже отправились к местам прохождения военной службы, 60 из них – из Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Как отмечают в ведомстве, перед отправкой все новобранцы прошли медкомиссию. Новое пополнение на 100% обеспечено пайками на путь следования, средствами личной гигиены, банковскими карточками, полным обмундированием и формой.

Отмечается, что в рамках осеннего 2022 года призыва военные комиссариаты ЮВО направят в Вооруженные силы РФ более 26 тысяч человек с территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Только в ноябре текущего года в войска отправят на службу в соединения и воинские части на территории РФ около 13 тысяч человек.

Напомним, осенний призыв начался 1 ноября и закончится 31 декабря текущего года.

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