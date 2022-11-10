В Ростовской области разыскивают подозреваемого в изнасиловании

Подозреваемого разыскивают в Каменске-Шахтинском и окрестностях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области, в Каменске-Шахтинском и его окрестностях, ищут мужчину, которого подозревают в изнасиловании. Эту информацию «КП — Ростов-на-Дону» подтвердил собственный источник в правоохранительных органах региона.

По предварительным данным, разыскиваемый может быть причастен к нескольким эпизодам насилия. Однако точные подробности происшествия пока неизвестны.

Сейчас местные жители активно обсуждают информацию о розыске в соцсетях.

В Следственном управлении СК по Ростовской области в ответ на запрос "КП" уточнили, что информация о ситуации проверяется.

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