В Ростовской области жительница Волгодонска потеряла 1,4 млн рублей после беседы с аферистом. Хитреца, похитившего деньги, уже разыскивают, возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе донского главка МВД. По данным полиции, жертвой мошенника стала 61-летняя женщина. Она заинтересовалась темой инвестиций, перешла по одной из ссылок в Интернете и оставила там свой номер телефона. После этого почти сразу же раздался звонок - вежливый мужчина представился экспертом и предложил собеседнице выгодное сотрудничество с заманчивой прибылью. Специалист озвучил лишь одно условие: чтобы заработать много денег, нужно сначала больше миллиона перечислить на чужой банковский счет. Жительница Волгодонска уже мечтала о невероятных заработках, поэтому спокойно отправила свои сбережения. Однако через время ее постигло горькое разочарование - о прибыли так ничего и не сообщили, а услужливый куратор перестал отвечать на телефонные звонки. Сможет ли теперь жительница Дона вернуть деньги назад, неизвестно. Сотрудники полиции напоминают: никогда не идите не поводу у незнакомых собеседников и не верьте предложениям, которые сулят легкие деньги. Лучше вовсе не общаться с подозрительными личностями. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В Ростовской области суд арестовал замначальника отдела МВД по борьбе с коррупцией Правоохранитель оказался фигурантом уголовного дела (подробности)