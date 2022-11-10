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НовостиПроисшествия10 ноября 2022 7:45

В Ростовской области суд арестовал замначальника отдела МВД по борьбе с коррупцией

Правоохранитель оказался фигурантом уголовного дела
Ангелина СКИБА
Решение об аресте вынесли в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону

Решение об аресте вынесли в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области на 1 месяц и 30 суток арестовали заместителя начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией УМВД Таганрога. Эту информацию сегодня, 10 ноября, подтвердили в объединенной пресс-службе судов региона.

- Ленинским районным судом Ростова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 30 суток, то есть до 7 января 2023 года включительно, - прокомментировали в инстанции.

Правоохранителя подозревают по части 5 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»). Сейчас по этому делу еще ведется расследование.

Добавим, ранее в таганрогском отделе управления МВД прошли обыски и задержания по делу о 40-миллионной взятке.

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