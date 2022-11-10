Жителя Ростовской области заподозрили в истязании ребенка

Нерадивому отцу грозит от 3 до 7 лет тюрьмы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Ростовской области взяли под стражу из-за подозрений в истязании ребенка. Сейчас эксперты уточняют ситуацию, собирают улики и доказательства, сообщает пресс-служба управления Следкома России по региону.

Известно, что в СИЗО отправили 33-летнего таганрожца. Предварительно, в течение 6 лет, с 2016 по 2022 год, мужчина постоянно избивал своего сына как руками, так и различными предметами. Кроме того, озлобленный родитель лишал мальчика еды и всячески его запугивал.

Ребенок перенес серьезное психологическое давление, сейчас ему 12 лет. В целях безопасности школьника уже изъяли из семьи.

По данным Следкома, дело завели по части 2 статьи 117 УК РФ. Нерадивому отцу грозит от 3 до 7 лет тюрьмы. Добавим, во время расследования сотрудники надзорного ведомства также выяснят, почему органы профилактики за все эти годы не заметили жестокого обращения с несовершеннолетним.

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