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НовостиОбщество10 ноября 2022 12:02

В 2022 году в Анголу и Бенин из Ростовской области отправили 900 тонн мяса птицы

В пункте ветконтроля «Несветайский» оформлено 35 партий мяса индейки
Анастасия ТАЛЫЗИНА
В 2022 году из Ростовской области в Анголу и Бенин отправили 900 тонн мяса птицы.

В 2022 году из Ростовской области в Анголу и Бенин отправили 900 тонн мяса птицы.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В 2022 году из Ростовской области в Анголу и Бенин отправили 900 тонн мяса птицы. Об этом пишет пресс-служба Россельхознадзора Ростовской области.

В ведомстве отмечают, что в пункте ветеринарного оформления «Несветайский» за этот год для отправки на экспорт в эти страны было досмотрено и оформлено 35 партий мяса индейки. Данная продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и в полном объеме соответствует требованиям стран-импортеров.

Качество и безопасность были подтверждены результатами лабораторных исследований. А разрешение на вывоз выдано Россельхознадзором в автоматизированной системе «Аргус».

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