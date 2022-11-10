В 2022 году в Анголу и Бенин из Ростовской области отправили 900 тонн мяса птицы

В 2022 году из Ростовской области в Анголу и Бенин отправили 900 тонн мяса птицы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В 2022 году из Ростовской области в Анголу и Бенин отправили 900 тонн мяса птицы. Об этом пишет пресс-служба Россельхознадзора Ростовской области.

В ведомстве отмечают, что в пункте ветеринарного оформления «Несветайский» за этот год для отправки на экспорт в эти страны было досмотрено и оформлено 35 партий мяса индейки. Данная продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и в полном объеме соответствует требованиям стран-импортеров.

Качество и безопасность были подтверждены результатами лабораторных исследований. А разрешение на вывоз выдано Россельхознадзором в автоматизированной системе «Аргус».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовская область закупила 66 коров в Австрии

Перед отправкой животные прошли карантин (подробнее)