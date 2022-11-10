В Ростове на Гражданском форуме обсудили работу гражданских институтов

В Ростовском государственном музыкальном театре на Гражданском форуме обсуждали взаимодействие представителей гражданских и политических организаций. Фото: пресс-служба донского правительства.

В Ростовском государственном музыкальном театре на Гражданском форуме обсуждали взаимодействие представителей гражданских и политических организаций. Этой теме была посвящена работа площадки «Консолидация институтов гражданского общества в современных условиях» под руководством Вячеслава Кущева.

Как отметила председатель комиссии Общественной палаты Ростовской области по экономической политике, предпринимательству, инновациям, туризму и цифровому развитию Александра Нечушкина, целями и задачи обсуждения — попытаться сформировать общие подходы и принципы совершенствования деятельности наиболее значимых институтов гражданского общества.

По ее словам, в современных условиях Россия должна четко обозначить гражданам образ будущего.

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