С 12 ноября на нескольких улицах Ростова запретят остановку машин

Остановку машин на участках улиц запретят уже на этих выходных Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 12 ноября на нескольких улицах Ростова-на-Дону запретят остановку и стоянку автомобилей. Об этом предупреждает департамент транспорта. Информацию опубликовали на сайте городской администрации.

Парковаться нельзя будет на 1-й Майской, на участке от строений №35 и №30/14 до 10-й Линии; на Казахской, от Беломорского до Днепровского с обеих сторон и на отрезке пути от Уральского до Ухтомского по нечетной стороне.

Кроме того, оставлять машины запретят на Газетном, от Варфоломеева до Филимоновской по восточной стороне, на участке от Филимоновской до Лермонтовской по западной стороне, на Лермонтовской до Тельмана по восточной стороне и на ряде других улиц.

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