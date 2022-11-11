Жителей Ростова ожидают относительно теплые для ноября выходные

На выходных в городе будет облачно с пояснениями и без существенных осадков. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В Ростове-на-Дону в предстоящие выходные, 12 и 13 ноября, ожидается относительно теплая для конца осени погода, сообщает Ростовский гидрометцентр.

В городе будет облачно с пояснениями и без существенных осадков. В субботу, 12 ноября, в ночные и утренние часы на город опустится туман. Ветер ночью будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, днем — до 6-11 метров в секунду, временами порывы до 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью — 2-4 градуса, а днем — 8-10 градусов.

В воскресенье, 13 ноября, будет дуть западный и северо-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. В ночное время возможны порывы до 12-14 метров в секунду, днем — до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4-6 градусов, днем — 9-11 градусов.

В Ростовской области тоже будет облачно с прояснениями. В субботу - без существенных осадков. Температура воздуха ночью — 2-7 градусов, при прояснениях до минус 1 градуса, в дневные часы — 5-10 градусов, по югу региона - до 13 градусов.

В воскресенье, 13 ноября, в отдельных районах Ростовской области возможен небольшой дождь. Ветер западный и северо-западный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15-18 метров в секунду. Столбик термометра днем поднимется до 8-13 градусов, а ночью опустится до 2 градусов.

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