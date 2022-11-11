В Таганроге предъявили обвинение начальнику отдела по борьбе с коррупцией МВД

До этого арестовали заместителя главы таганрогского отдела полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области начальнику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД Таганрога предъявили обвинение по уголовной статье. Подозреваемого уже взяли под стражу. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по региону.

- Возбуждено дело по части 5 статьи 291.1 УК РФ («Предложение посредничества во взяточничестве»). По ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде ареста. Сейчас следствие продолжается, - рассказали в ведомстве.

Предварительно, в апреле 2022 года руководитель ОЭБиПК УМВД Таганрога узнал, что заместителя главного врача онкодиспансера заподозрили во взяточничестве. После этого правоохранитель предложил специалисту оказать содействие и передать 40 млн рублей, чтобы разбирательство начали вести по более мягкой статье. Эти планы в итоге раскрыли сотрудники главного управления собственной безопасности МВД России.

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