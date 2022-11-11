Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия11 ноября 2022 10:41

В Таганроге предъявили обвинение начальнику отдела по борьбе с коррупцией МВД

Предварительно, правоохранитель связан с уголовным делом о взятке в 40 млн рублей
Ангелина СКИБА
До этого арестовали заместителя главы таганрогского отдела полиции

До этого арестовали заместителя главы таганрогского отдела полиции

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области начальнику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД Таганрога предъявили обвинение по уголовной статье. Подозреваемого уже взяли под стражу. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по региону.

- Возбуждено дело по части 5 статьи 291.1 УК РФ («Предложение посредничества во взяточничестве»). По ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде ареста. Сейчас следствие продолжается, - рассказали в ведомстве.

Предварительно, в апреле 2022 года руководитель ОЭБиПК УМВД Таганрога узнал, что заместителя главного врача онкодиспансера заподозрили во взяточничестве. После этого правоохранитель предложил специалисту оказать содействие и передать 40 млн рублей, чтобы разбирательство начали вести по более мягкой статье. Эти планы в итоге раскрыли сотрудники главного управления собственной безопасности МВД России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителя Ростовской области заподозрили в истязании ребенка

33-летнего таганрожца уже отправили в СИЗО, возбуждено уголовное дело (подробности)