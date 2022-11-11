В полиции Ростова прокомментировали случай с прыгуном по крышам грузовиков на Малиновского

Застрявших в пробке на Малиновского "развлекал" любитель попрыгать и потанцевать на крышах грузовиков. Фото: читатели "КП - Ростов-на-Дону"

Видео с прыжками и танцами неизвестного парня по крышам фур на улице Малиновского в Ростове прокомментировали в полиции. Как рассказали в пресс-службе Главного управления МВД по Ростовской области, нарушителя поймали в четверг, 10 ноября.

- В Отдел полиции № 8 Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону поступило сообщение о том, что неизвестный прыгает по движущимся автомобилям на улице Малиновского, - рассказали в ведомстве.

На место сразу же выехали сотрудники патрульно-постовой службы. Полицейским пришлось изрядно попотеть, чтобы добраться до нарушителя. Только залезут на крышу одной фуры, как паренек перепрыгнул на другую — на ее крыше мужчину ловили уже три правоохранителя. В попытке бежать, тот пытался перепрыгнуть на предыдущую машину, но сорвался на асфальт. Там его и задержали оперативники.

- Сотрудники полиции задержали мужчину и доставили его в отдел для дальнейших разбирательств. В отношении задержанного был составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство», - добавили в пресс-службе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Танцующий ростовчанин спровоцировал пробку, прыгая по крышам грузовиков, и попал на видео

Полицейские объединили усилия, чтобы поймать дебошира (подробнее)